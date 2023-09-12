Тайвань каже, що Китай зміцнює повітряні сили вздовж берегової лінії перед островом

Китай зміцнює свою військово-повітряну потужність уздовж узбережжя навпроти Тайваню, постійно розгортаючи нові винищувачі та безпілотники на розширених авіабазах.

Про це йдеться у звіті Міністерстві оборони, пише Reuters.

КНР останніми роками активізував військову діяльність поблизу острова у відповідь на те, що Пекін називає “змовою” між Тайванем і Сполученими Штатами, і щоб запобігти незалежності острова.

Китай влаштував військові навчання навколо Тайваню в серпні минулого року і знову у квітні, і його сили діють навколо острова майже щодня. Міністерство заявило, що Китай використовує “реалістичну бойову підготовку та навчання для посилення своєї готовності проти Тайваню”.

“Китайські комуністи завершують розширення аеродромів вздовж узбережжя командувань на східному та південному театрах бойових дій, перегруповуючи нові винищувачі та безпілотники для постійного розміщення там”, − йдеться у повідомленні.

Міністерство додало, що часті навчання Китаю на півночі та півдні Тайваню та в Тихому океані свідчать про його зусилля “залякати” Тайвань як зі сходу, так і з заходу.

Тайвань з меншими Збройними силами, аніж армія Пекіну, дотримується стратегії асиметричної оборони, удосконалюючи свою далекобійну, точну, безпілотну, маневрену здатність і можливості штучного інтелекту. У міністерстві заявили, що у разі явних ознак китайського вторгнення вони могли б “превентивно завдати удару по мобілізованих силах вторгнення” високоточною зброєю.

Додамо, республіканець, голова комітету Конгресу США у справах Китаю заявив, що економічний спад у Китаї може збільшити ризик військових дій КНР щодо Тайваню. Водночас президент-демократ США Джо Байден має полярну думку, зазначивши, що через економічні пробеми має сумніви у нападі КНР на острів.