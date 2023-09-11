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Китай надіслав ударні авіаносці та десятки бойових літаків у регіон навколо Тайваню

Пекін звинувачує США та Канаду в “розпалюванні конфлікту” через проходження Тайванською протокою.

Китай надіслав ударні авіаносці та десятки бойових літаків у регіон навколо Тайваню
Фото: EPA/UPG

Китай надіслав авіаносну ударну групу та десятки бойових літаків у регіон навколо Тайваню у межах однієї з найбільших операцій за останні місяці. Про це пише The Guardian.

Пекін звинувачує США та Канаду в “розпалюванні конфлікту” через проходження Тайванською протокою, а лідер КНР Сі Цзиньпін закликав до “всеосяжної” бойової готовності Народно-визвольної армії (НВАК).

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Збройні сили Тайваню заявили, що китайська авіаносна ударна група пройшла 111 км на південний схід від острова на шляху до західної частини Тихого океану для навчання. Зазначається, що 11 китайських військових літаків було виявлено в зоні розпізнавання протиповітряної оборони Тайваню. Протягом попередньої доби було виявлено 26 літаків і 13 кораблів, що є одним із найбільших щоденних показників з липня.

Ударне угруповання НВАК очолив авіаносець Шаньдун, але невідомо, в яких навчаннях він брав участь.

Останніми роками НВАК значно посилила військові дії проти Тайваню, який Комуністична партія Китаю вважає провінцією КНР і з яким загрожує “возз'єднатися” силою. Уряд та народ Тайваню здебільшого відкидають перспективу китайського правління. Військові літаки та кораблі НВАК вирушали до зони ППО майже щодня, хоча останні тижні були спокійнішими, оскільки через регіон пройшли кілька активних тайфунів.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що економічний спад у Китаї може зменшити бажання Пекіна вторгнутися на Тайвань.

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