Авто з номерами РФ можуть не впускати до ЄС як заборонений імпорт, - ЗМІ

Раніше повідомлялося про декілька випадків арешту автівок на митниці в Німеччині.

Єврокомісія підтвердила інтерпретацію санкційного законодавства щодо Росії, згідно з якою в’їзд до країн Європейського Союзу на зареєстрованих у РФ автомобілях може розцінюватись як заборонений імпорт.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на відповідний документ Єврокомісії – роз’яснення щодо застосування санкцій.

Раніше повідомлялося про декілька випадків арешту на митниці в Німеччині зареєстрованих у Росії автомобілів, на яких російські громадяни намагалися в’їхати до країни. Митники посилалися на санкційні норми ЄС. При цьому в інших країнах ЄС про такі випадки не повідомлялося, і в Німеччині відомо лише про кілька таких випадків.

Проте з роз’яснення Єврокомісії випливає, що, згідно з чинним санкційним режимом, в’їзд до ЄС зареєстрованих у Росії автомобілів справді може розглядатися як заборонений імпорт.

"Немає значення, чи використовується транспортний засіб у приватних чи комерційних цілях, якщо він підпадає під митні коди, перелічені у додатку XXI (у тому числі код 8703), походить з Росії або експортується з неї. Найчастіше це стосується транспортних засобів, що мають російські номерні знаки та зареєстровані в Росії", - зазначається в документі.

У згаданому додатку перераховані товари, ввезення яких із Росії до ЄС заборонено. Якщо трактувати роз’яснення буквально, як це роблять опитані російським виданням "РБК" експерти, слід припустити, що митні органи країн ЄС можуть не пропустити до Євросоюзу не тільки автомобілі, а й особисті речі росіян, включаючи ноутбуки, смартфони, фотокамери, косметику, валізи та туалетний папір.

При цьому наголошується, що пояснення Єврокомісії, хоч і опубліковані на її офіційному сайті, мають рекомендаційний характер.

Нагадаємо, що після широкомасштабного російського вторгнення в Україну ЄС запровадив щодо Росії 11 пакетів санкцій. Основна мета санкцій – обмежити можливість російської влади отримувати доходи та фінансувати війну.