У Білому домі заступилися за підсумкове комінюке G20

Джейк Салліван вважає, що документ "дуже добре відстоює принцип, згідно з яким держави не можуть використовувати силу для отримання територій".

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван став на захист підсумкового комюніке Group of 20, ухваленого вчора на саміті в Індії. Про це пише The Guardian.

Радник вважає, що декларація "дуже добре відстоює принцип, згідно з яким держави не можуть використовувати силу для отримання територій або для порушення територіальної цілісності, суверенітету чи політичної незалежності інших держав". Німеччина та Британія також позитивно оцінили документ.

Учасники саміту "Великої двадцятки" ухвалили декларацію, в якій згадали про згубний вплив війни в Україні на світові процеси, однак не вказали, що саме РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

У декларації були знайдені компромісні формулювання у блоках, які стосуються війни РФ проти України, оскільки думки учасників саміту щодо війни в Україні розійшлися. Західні країни наполягали на різкому засудженні Росії у декларації, тоді як інші країни вимагали зосередитися на ширших економічних питаннях.

Україна зазначила, що в частині щодо агресії Росії проти України G20 немає чим пишатися. Речник МЗС Олег Ніколенко написав, що реалістичнішим були б формулювання: не "всі країни" повинні діяти відповідно до принципів ООН, а конкретно Росія, не "війна в Україні", а війна проти України, не просто "недопустимими у війні є погрози ядерною зброєю", а у війні проти України недопустимими є погрози Росії ядерною зброєю.

Президента РФ і лідера КНР на саміті в Індії не було. Україну Індія не запрошувала, хоча торік президент Володимир Зеленський звертався до лідерів країн G20 на саміті в Балі онлайн і презентував їм справедливе бачення миру.