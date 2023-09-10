У Німеччині кількість біженців сягнула нового максимуму за останні десятиліття

При цьому кількість біженців з України за першу половину поточного року зросла незначно.

Кількість біженців із інших країн, які живуть у Німеччині, досягла нового максимального показника за останні десятиліття, пише DW.

Станом на кінець червня поточного року як біженці в центральному реєстрі іноземців значилися 3,26 млн осіб - на 111 тисяч більше, ніж наприкінці 2022 року. Про це повідомила у п'ятницю, 8 вересня, газета Neue Osnabrücker Zeitung, посилаючись на письмову відповідь міністерства внутрішніх справ ФРН на запит депутата бундестагу від Лівої партії Клари Бюнгер (Clara Bünger).

За даними Лівої партії, йдеться про найвищий показник із 1950-х років. Як зазначає газета, в ньому враховані біженці, у тому числі від військових конфліктів, претенденти на притулок і люди, яким відмовили в наданні притулку, але дозволили на деякий час залишитися в країні, оскільки їхнє висилання неможливе з гуманітарних причин. Багато хто з них живе в Німеччині вже кілька років або навіть десятиліть.

При цьому кількість біженців з України в Німеччині за першу половину поточного року збільшилося лише незначно – на 29 тисяч, зараз вона становить трохи більше 1 млн осіб. Українці, як і раніше, приїжджають до Німеччини через військові дії, що продовжуються в їх країні, але багато хто з раніше прибулих повертається в Україну.

Серед інших у центральному реєстрі іноземців фігурує близько 279,1 тисячі осіб, яких влада ФРН зобов'язала залишити Німеччину. Цей показник вперше за останні 10 років знизився - на 8%, а близько 80% цих людей мають дозвіл на тимчасове перебування у ФРН (Duldung), який надається після відмови у притулку, зокрема через складну ситуацію в країні результату.

Відомства у справах іноземців вважають, що менше 10% із цієї категорії людей (менше 21 тисячі) прагнуть запобігти своїй депортації.

Тим часом у Британії закликають переглянути візові програми для українських біженців: чинні передбачають перебування лише протягом 3 років. Близько 100 000 українців можуть зіткнутися з обовʼязком виїхати з Британії вже в вересні 2025.

У липні очільник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна має повернути не лише всі свої території, а й усіх своїх людей. Насамперед треба повернути усіх українських дітей, які були незаконно депортовані в Росію та на окуповані території.