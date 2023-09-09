Залужний і начальник Штабу оборони ЗС Румунії обговорили російські атаки на інфраструктуру на Дунаї

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 8 вересня провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Збройних Сил Румунії генералом Даніелем Петреску.

Йшлося про російські атаки на інфраструктуру на Дунаї, повідомив Залужний у Telegram. Розмова відбулася на тлі повідомлень про падіння російських ударних безпілотників на території Румунії.

Фото: Головнокомандувач у Telegram

"Обговорили ситуацію, що склалася через російські повітряні атаки на цивільну та портову інфраструктуру на Дунаї. Безпекові ризики, питання взаємодії та обміну інформацією з партнерами. Наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони України", – зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

У ніч на 4 вересня під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту російські "шахеди" впали та здетонували на території Румунії. Відповідні дані Держприкордонслужби оприлюднили в міністерстві закордонних справ України. Румунія на це заявила, що російські дрони "не становили прямої військової загрози" для них. Водночас президент Румунії заперечував, що на територію його країни впали безпілотники, але згодом у міноборони країни визнали, що було падіння.

У НАТО тим часом сказали, що не вважають паління російського безпілотника на території країни-члена Альянсу "навмисним нападом".