Головне за ніч та ранок. Субота, 9 вересня

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби на фронті відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Ворог завдав 13 ракетних та 64 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах.

Сили оборони України продовжують ведення оборонних дій на сході та наступальної операції на півдні України, знищують ворога та крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території.

Авіація Сил оборони завдала девʼятьох ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, одному пункту управління та по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії та безпілотних систем вразили склад боєприпасів, девʼять артилерійських засобів, шість пунктів управління, станцію радіоелектронної боротьби противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 9 вересня – в нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022-го по 9 вересня 2023 року орієнтовно склали 268 140 осіб. Минулої доби захисники ліквідували ще 600 окупантів, 15 танків, 13 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем.

Про інші втрати противника – в новині.

У суботу, 9 вересня, до України з раніше неоголошеним візитом приїхав міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі. Він проведе зустріч із українським колегою Дмитром Кулебою.

У МЗС Японії нагадали обіцянку Хаясі співпрацювати із міжнародним співтовариством для впровадження суворих санкцій проти Росії та надавати Україні потужну підтримку, аби війна якнайшвидше закінчилася. Також голова МЗС планує обговорити "Конференцію сприяння японсько-українській економічній відбудові", яка запланована на кінець 2023-початок 2024.

"Крім того, міністр Хаяші, як головуючий на зустрічі міністрів закордонних справ G7, закликав якомога більше країн, у тому числі країн Глобального Півдня, підтримати зусилля України для досягнення справедливого та тривалого миру. Ми плануємо пояснити наші зусилля та оголосити, що ми продовжуватимемо ці зусилля в майбутньому", – йдеться у повідомленні міністерства.

Разом із Хаяші до Києва мали прибути представники японського бізнесу.

Докладніше – в новині.

У Марокко (північна Африка) внаслідок потужного землетрусу загинули сотні людей. За даними міністерства внутрішніх справ, станом на ранок суботи загинули щонайменше 632 людини, 329 поранені.

У декількох містах впали будинки. Найближчим до епіцентру великим містом був Марракеш, історична частина якого є обʼєктом всесвітньої спадщини. У цьому місті зафіксовані руйнування, зокрема мечеті та системи оборонних валів – стін, зведених ще в XII столітті.

Однак найбільше пошкоджень сталося за межами міст і селищ, більшість смертей були у важкодоступних гірських районах.

Геофізичний центр Марокко повідомив, що землетрус стався в районі Ігіл у Високому Атласі з магнітудою 7,2. Геологічна служба США оцінила магнітуду землетрусу в 6,8 і повідомила, що він стався на відносно невеликій глибині 18,5 км (11,5 миль).

Марокканський гематологічний центр закликав людей здавати кров для постраждалих, додає CNN. Пошукові команди продовжують розбирати завали.

В Індії сьогодні стартував дводенний саміт Group of 20 – двадцяти найпотужніших економік світу. Лідери країн особисто приїхали на захід, не прибули президент РФ Путін і лідер КНР Сі Цзіньпін, пише BBC.

Зі вступним словом виступив премʼєр Індії Нарендра Моді, який особисто зустрічав колег. Він почав з висловлення співчуття у звʼязку з землетрусом у Марокко.

Саміт проходить у найбільшому індійському діловому комплексі "Бхарат Мандапам" у Нью-Делі.

На саміті Моді запросив Африканський союз стати постійним членом групи.

Більше інформації – в новині.

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