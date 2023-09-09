Росія для поповнення втрат перекидає резерви і формує штурмові групи з увʼязнених, – Генштаб ЗСУ

Окупанти хочу прорвати оборону ЗСУ в районах Синьківки, Новоєгорівки, Оріхово-Василівки та південно-східніше Діброви, а також повернути під свій контроль позиції в районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Розпочалася 563 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборонних дій на сході та наступальної операції на півдні України, знищують ворога та крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. Ворог завдав 13 ракетних та 64 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах.

Минулої доби окупанти атакували Україну 20 дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131", з яких 16 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Також від цинічних ракетних ударів постраждало мирне населення міст Суми та Кривий Ріг.

Авіаційних ударів ворога зазнали населені пункти Бологівка, Петропавлівка, Кислівка Харківської області, Білогорівка Луганської області, Ямполівка, Зарічне, Сіверськ, Веселе, Біла Гора, Північне, Степове, Красногорівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області, Новодарівка, Червоне, Мала Токмачка, Червона Криниця, Роботине, Ясна Поляна Запорізької області, Козацьке, Одрадокам’янка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем противника опинилися понад 50 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

В районі відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних Сил України в районах Синьківки, Новоєгорівки, Оріхово-Василівки та південно-східніше Діброви, а також повернути під свій контроль позиції в районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. Для поповнення безповоротних втрат противник продовжує перекидати на зазначені напрямки резерви, комплектує штурмові групи переважно за рахунок ув’язнених. Таким чином кремль продовжує позбавлятися від небажаних верст свого суспільства.

В районі відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони мають ініціативу, продовжують тиснути на ворога, проводять штурмові дії і метр за метром відвойовують нашу землю.

Українські захисники успішно тримають оборону біля Авдіївки та Мар’їнки, де протягом доби противник здійснив понад 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районах Новокалинового, Красногорівки та Пречистівки Донецької області завершилися для окупантів лише значними втратами як у живій силі, так і в техніці.

На Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій. У свою чергу, противник перекидає на цей напрямок найбільш боєздатні частини зі складу повітряно-десантних військ та намагається відновити втрачене положення. Так, Силами оборони в районі Роботиного Запорізької області було відбито понад 10 таких спроб.

На Херсонському напрямку наші захисники продовжують утримувати захоплені позиції на лівому березі Дніпра, вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади боєприпасів та наносити успішне ураження по тилам противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала девʼяти ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, одному пункті управління та по позиції зенітно-ракетного комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії та безпілотних систем вразили склад боєприпасів, девʼять артилерійських засобів, шість пунктів управління, станцію радіоелектронної боротьби противника.

Нагадаємо, що внаслідок ворожого удару по Кривому Розі вчора загинули 16 людей, ще десятки були поранені. Окупанти влучили ракетою в будівлю поліції.