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Інформацію про відключення Starlink під час української атаки у районі тимчасово окупованого Криму потрібно перевіряти, - ГУР

Можливо, буде створена група, яка вивчатиме це питання.

Інформацію про відключення Starlink під час української атаки у районі тимчасово окупованого Криму потрібно перевіряти, - ГУР
Фото: Facebook/Михайло Федоров

Українська розвідка відреагувала на інформацію про можливе відключення за наказом Ілона Маска супутникового зв'язку Starlink у районі тимчасово окупованого Росією Криму.

"Інформацію стосовно того, що Маск начебто відключив Starlink, потрібно перевіряти, і перевіряти, до того ж кілька разів. Можливо, призначити певну групу, яка вивчатиме це питання. Тому що потужна інформаційна кампанія і потужний інформаційний ресурс, який використовується РФ, досить сильно впливає на подачу інформації, коментарі і оцінки", - зазначив представник ГУР Вадим Скібіцький.

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Водночас, він як не спростував, так і не підтвердив підготовку такої операції.

Представник ГУР наголосив, що із Starlink було багато різних непорозумінь через, можливо, недостатнє вміння використовувати її належним чином. Також у військових виникали проблеми із технічною експлуатацією цієї системи.

Нагадаємо, раніше американський мільярдер Ілон Маск повідомив, що SpaceX не обмежував українським військовим доступ до супутникового інтернету Starlink у районі Криму, оскільки він взагалі не був активований у регіоні.

Водночас Маск підтвердив, що українська влада надсилала запит на активацію Starlink “аж до Севастополя”, однак він відмовився це зробити.

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