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Російські окупанти планують провести в Криму мобілізацію студентів-випускників

Лідером за кількістю потенційних призовників є Джанкойський район.

Російські окупанти планують провести в Криму мобілізацію студентів-випускників
Фото: EPA/UPG

Співробітники паспортних столів у тимчасово окупованому Росією Криму формують списки студентів-випускників для військкоматів. 

Про це повідомляє партизанський рух “Атеш” з посиланням на інформатора із паспортного столу Червоногвардійського району.

Зазначається, що лідером за кількістю потенційних призовників є Джанкойський район.

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“У зоні ризику випускники інституту “Агротехнологічна академія” при Університеті імені Вернадського, Кримського інженерно-педагогічного університету”, - повідомили партизани.

Така ж увага приділяється і випускникам коледжів, особливо Сімферопольського автотранспортного.

Кримські партизани закликали всіма способами уникати мобілізації та не брати участь у злочинній війні проти співвітчизників. 

Нагадаємо, в деяких містах тимчасово окупованого росіянами Криму представники військкоматів видають повістки на виходах мечетей. Окупанти видають повістки в п’ятницю, коли багато мусульман відвідують мечеті для молитви.

Раніше повідомлялось, що російська окупаційна адміністрація відкриває мобілізаційні пункти в Криму, зокрема на центральній набережній в Алушті.

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