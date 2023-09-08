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У Кривому Розі ракета влучила в будівлю поліції, загинув поліцейський, понад 40 поранених (оновлено)

Правоохоронці здійснюють поквартирний обхід в будинках біля місця удару. 

Фото: Сергій Лисак

У Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав вибух. Ракета влучила в адміністративну будівлю, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. 

"Зайнялися гаражі. Вогонь охопив 200 кв м. Інформація уточнюється", – написав він.

Згодом правоохоронці уточнили, що ракета влучила в адмінбудівлю поліції. 

В ДСНС України повідомили, що станом на 11:00 відомо про 44 постраждалих внаслідок ракетної атаки росіян на Кривий Ріг. Одна людина загинула – це правоохоронець. У пункті психологічної допомоги ДСНС надано допомогу 68 особам. 

О 10:53 голова Ради оборони міста Вілкул заявив, що поранено 41 людину.

Станом на 10:41 відомо про 32 постраждалих.

"Вже 32 постраждалі через ракетний приліт у Кривому Розі. Більшість – в стані середньої тяжкості або "задовільні". Втім, є й "важкі". Пошкоджені 3 адмінбудівлі. Побиті 7 житлових будинків, серед них – багатоповерхівка. Пожежа, яка виникла в гаражах, локалізована", – повідомив Сергій Лисак.

Момент порятунку поліцейського з-під завалів
Момент порятунку поліцейського з-під завалів

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що внаслідок російського удару загинув поліцейський. 

"Ще трьох рятувальники ДСНС дістали з-під завалів. Вони у важкому стані. 6 співробітників отримали травми різного ступеня тяжкості. Надзвичайники на місці прильоту гасять пожежу площею 200 квадратних метрів. Крім того, постраждали ще розміщені поруч житлові будинки. Поліція здійснює поквартирний обхід, щоб перевірити стан мешканців. Тривають рятувальні роботи", – йдеться у повідомленні.

Поліція закликала місцевих не наближатися до місця роботи екстрених служб у цілях безпеки.

Фото: Сергій Лисак у Telegram
 

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Нагадаємо, вночі 28 серпня російська армія ударила по Кривому Рогу ракетами. Била з тактичної авіації із південного напрямку. Внаслідок атаки були зруйновані два дачні будинки. 

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