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​Росія провалила всі плани із залучення найманців для війни в Україні, – ГУР

Є окрема найманці з деяких держав, але їхня кількість не визначальна.

​Росія провалила всі плани із залучення найманців для війни в Україні, – ГУР
Андрій Юсов
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Росія провалила всі плани із залучення найманців для війни в Україні.

Про це в етері телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

За його словами, окупанти мають небагато найманців із деяких держав.

"Всі плани із залучення найманців провалені. Тобто так, є окремі найманці з різних країн. Але їхня кількість абсолютно не відповідає поставленим завданням і потребам окупаційного корпусу в Україні", – сказав Юсов.

Представник ГУР підтвердив, що Росія, окрім спроб залучити солдатів з інших держав, має плани мобілізувати ще 450 тисяч осіб всередині країни.

"Мобілізаційні заходи на території держави-агресора не припинялися... Якщо ми говоримо про тимчасово окуповані українські території, насамперед ОРДЛО, то там це характер тотальної мобілізації і характер геноцидної політики", – додав Юсов.

Представник ГУР також прокоментував спроби Росії завербувати молодих кубинців на війну в Україну. "П'яний ведмідь в посудній лавці", – сказав Юсов.

"Ніхто не хоче ставати співучасником воєнних злочинів і дозволити, щоби безкарно ці рекрутери рашистські працювали на території їхніх держав", – наголосив представник розвідки.

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Нагадаємо, Куба заарештувала 17 осіб за обвинуваченнями у зв’язках з групою торговців людьми, яка заманювала молодих кубинців служити в російській армії на війні в Україні. Також цього тижня Гавана виявила, що влада працює над нейтралізацією мережі, яка, за її словами, діяла як на кубинській території, так і в Росії.

Росія також намагається відправляти на війну мігрантів із Азії замість росіян, щоб уникнути мобілізації перед виборами. Наприклад, у Вірменії та Казахстані були онлайн-реклами, що пропонували 495 000 рублів ($5140) початкових виплат та зарплати від 190 000 рублів (1973 доларів) зарплати. 

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