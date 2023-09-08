Міністерка фінансів США пообіцяла збільшити фінансову допомогу для України

Міністерка фінансів США Джанет Єллен пообіцяла збільшити фінансову допомогу американців для України. Про це пише Bloomberg.

Посадовиця впевнена, що ці зусилля отримають підтримку Конгресу, попри загрозливу міжпартійну боротьбу.

Виступаючи в п’ятницю на пресконференції в Нью-Делі напередодні саміту G-20, Єллен також сказала, що вона “була здивована силою глобального зростання та тим, наскільки стійкою виявилася світова економіка”. Вона була менш оптимістичною щодо перспектив Китаю, сказавши, що економіка № 2 у світі “сповільнюється з часом”, але зазначила, що Пекін “має досить багато політичного простору для розв'язання цих проблем”.

Єллен зазначила, що досягнення згоди в рамках “Групи двадцяти” щодо формулювань про вторгнення Росії в Україну залишається “складним”.

“Ми також залишаємося відданими підтримці України і нещодавно подали запит на додаткове фінансування. Мені приємно, що обидві палати Конгресу підтримують Україну, і я впевнений, що ми зможемо переконатися, що у нас є фінансування”, − сказала вона.

Зазначимо, спікер Палати представників від Республіканської партії Кевін Маккарті не планує включати прохання президента Джо Байдена про виділення 24 мільярдів доларів надзвичайних коштів для України в законопроєкт, який необхідно прийняти для фінансування операцій уряду США після 1 жовтня, якщо демократи не підтримають імміграційну політику, проти якої вони рішуче виступають.

Нагадаємо, Пентагон оголосив про новий пакет допомоги Україні у сфері безпеки. Цей пакет наданий через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI) і включає обладнання для посилення ППО, артилерійські боєприпаси та інші засоби.