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Міністерка фінансів США пообіцяла збільшити фінансову допомогу для України

Єллен впевнена, що ці зусилля отримають підтримку Конгресу,

Міністерка фінансів США пообіцяла збільшити фінансову допомогу для України
Джанет Єллен
Фото: vtimes.io

Міністерка фінансів США Джанет Єллен пообіцяла збільшити фінансову допомогу американців для України. Про це пише Bloomberg.

Посадовиця впевнена, що ці зусилля отримають підтримку Конгресу, попри загрозливу міжпартійну боротьбу.

Виступаючи в п’ятницю на пресконференції в Нью-Делі напередодні саміту G-20, Єллен також сказала, що вона “була здивована силою глобального зростання та тим, наскільки стійкою виявилася світова економіка”. Вона була менш оптимістичною щодо перспектив Китаю, сказавши, що економіка № 2 у світі “сповільнюється з часом”, але зазначила, що Пекін “має досить багато політичного простору для розв'язання цих проблем”.

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Єллен зазначила, що досягнення згоди в рамках “Групи двадцяти” щодо формулювань про вторгнення Росії в Україну залишається “складним”.

“Ми також залишаємося відданими підтримці України і нещодавно подали запит на додаткове фінансування. Мені приємно, що обидві палати Конгресу підтримують Україну, і я впевнений, що ми зможемо переконатися, що у нас є фінансування”, − сказала вона.

Зазначимо, спікер Палати представників від Республіканської партії Кевін Маккарті не планує включати прохання президента Джо Байдена про виділення 24 мільярдів доларів надзвичайних коштів для України в законопроєкт, який необхідно прийняти для фінансування операцій уряду США після 1 жовтня, якщо демократи не підтримають імміграційну політику, проти якої вони рішуче виступають.

Нагадаємо, Пентагон оголосив про новий пакет допомоги Україні у сфері безпеки. Цей пакет наданий через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI) і включає обладнання для посилення ППО, артилерійські боєприпаси та інші засоби.

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