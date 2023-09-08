Окупанти обстріляли Одрадокам’янку на Херсонщині, загинули троє людей

Росіяни скинули авіабомбу на село Одрадокам’янка Херсонської області. Внаслідок атаки загинули троє місцевих жителів.

Про це повідомляє у Telegram МВС України.

"В Одрадокам‘янці російська авіабомба вбила трьох цивільних – двох жінок та чоловіка. Четверо місцевих мешканців отримали поранення", – йдеться у повідомленні.

За уточненими даними, загиблим жінкам – 48 та 40 років, чоловікові – 46.

Слідчо-оперативні групи, криміналісти, рятувальники та волонтери працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін уточнив, що поранені чотири жінки. Двох потерпілих (54 та 62 роки) госпіталізували у стані середньої тяжкості. Ще дві місцеві жительки (50 та 29 років) лікування проходитимуть амбулаторно.

Окупанти також вдарили з мінометів по Веселому. Там поранення отримав 67-річний чоловік. Зараз він у лікарні.

Нагадаємо, вчора російська армія двічі атакувала Одрадокамʼянку. О 9:40 по населеному пункту вдарила ворожа артилерія. Через двадцять хвилин окупанти знову атакували село. Цього разу вибуховий предмет скинули з безпілотника. Внаслідок атаки один чоловік помер, двоє – отримали поранення.