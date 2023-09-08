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Армія дронів підготувала ще 3 тисячі бійців за липень, - Федоров

Зараз до Армії дронів доєдналося ще 5 шкіл.

Армія дронів підготувала ще 3 тисячі бійців за липень, - Федоров
Фото: Telegram/Zelenskiy

Армія дронів підготувала ще 3 тисячі бійців за липень. 

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Воїни пройшли теоретичну та практичну підготовку. Навчилися керувати розвідувальними коптерами, FPV-дронами та літаками-бомберами. Склали фінальний іспит — і вже готові уражати російську техніку на передовій. І це лише початок”, - написав Федоров. 

Міністр зазначив, що загалом планується навчити 10 тисяч пілотів під час другого етапу, який запустили в червні. Під час першого підготували 10 тисяч професійних операторів. 

Зараз до Армії дронів доєдналося ще 5 шкіл. Вони навчають операторів бути непомітними в найгарячіших місцях, вести розвідку та влучати в ціль. 

Фото: Telegram/Михайло Федоров

Нагадаємо, нещодаво Мінстратегпром повідомив, що в Україні розпочався перший навчальний курс для виробників та експлуатантів боєприпасів для БпЛА. Навчання триває шість тижнів.

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