В Україні розпочався перший навчальний курс для виробників та експлуатантів боєприпасів для БпЛА

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (Мінстратегпром) України та два провідних заклади вищої освіти розпочали перший пілотний навчальний курс для виробників та експлуатантів боєприпасів для БпЛА.

Про це повідомила пресслужба Мінстратегпрому.

Зазначається, що у навчанні беруть участь представники відповідних відомств та військовослужбовці, які безпосередньо використовуватимуть вироби на фронті.

Слухачі курсів по закінченню навчання отримають свідоцтво про проходження курсів підвищення кваліфікації.

Навчальна програма курсів передбачає вивчення конструкції сучасних боєприпасів до БпЛА, отримання навичок поводження з продуктами спецхімії, забезпечення безпеки при поводженні з боєприпасами, а також отримання практичного досвіду з первинної медичної допомоги.

Наразі 27 слухачів у складі першої групи розпочали шеститижневе навчання. Очікується, що до кінця 2023 року курси з виготовлення й використання боєприпасів для БпЛА пройдуть понад 100 слухачів.

Нагадаємо, Збройні сили почали успішно застосовувати на фронті ударний дрон "Великий Бандерик" українського виробництва.