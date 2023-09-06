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Україна отримала 150 дронів виробництва Франції

Закупівлю дронів профінансувала Франція.

Україна отримала 150 дронів виробництва Франції
Фото: Скріншот з відео

Французька компанія Delair (займається виробництвом безпілотних літальних апаратів) передала Україні 150 дронів.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

"Компанія Delair та її генеральний директор є конкретним прикладом відданості Франції підтримці Україні: понад 150 дронів, обраних Україною, профінансованих Францією і вже доставлених", – написав Лекорню.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що є домовленості про навчання українських пілотів у Франції.

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