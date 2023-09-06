Прем'єр-міністерка Данії відвідала Бучу і виступила в Раді: "Дякую вам за те, що ви воюєте в цій жахливій війні"

Метте Фредеріксен за останні 18 місяців вже кілька раз побувала в Україні.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у рамках свого візиту до Києва виступила з промовою у Верховній Раді.

Про це повідомляє TV2.

Фредеріксен зазначила, що за останні 18 місяців вона кілька разів відвідувала Україну. Перед засіданням парламенту вона відвідала Бучу в супроводі генерального прокурора Андрія Костіна. Зокрема, Фредеріксен відвідала Андріївську церкву, яка була сильно пошкоджена на початку російського вторгнення.

"Руйнування, спричинені війною, вражають уяву. Жорстокість російського руйнування... Сім'ї, які втратили свої домівки. Матері, яким довелося попрощатися зі своїми синами. Словами неможливо описати те, через що вам довелося пройти", - сказала вона на початку свого виступу.

"Світ побачив неймовірну силу українського народу", - наголосила Фредеріксен.

Вона прибула в Україну на запрошення президента Володимира Зеленського, який під час свого візиту до Данії подякував данцям за допомогу в боротьбі України з Росією.

"Сьогодні ж я хочу подякувати Україні, президенту, членам українського парламенту, українським чоловікам і жінкам... Дякую вам за те, що ви воюєте в цій жахливій війні", - сказала Фредеріксен.

Фото: nyheder.tv2.dk

Нагадаємо, що в 2024 році Данія збільшить допомогу Україні на 300 млн датських крон (близько 40 млн євро) - з 1,2 млрд датських крон до 1,5 млрд датських крон.

Основним пріоритетом уряду є допомога Україні та українському населенню.

Крім того, уряд Данії взяв на себе особливу відповідальність за Миколаївщину та відбудову області.