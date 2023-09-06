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Китай заборонив чиновникам центральних урядових установ використовувати Apple

Працівники почали отримувати відповідні інструкції.

Китай заборонив чиновникам центральних урядових установ використовувати Apple
Фото: EPA/UPG

Китай наказав чиновникам центральних урядових установ не використовувати iPhone Apple та телефони інших іноземних брендів для роботи та не приносити їх в офіс.

Про це пише The Wall Street Journal.

Останніми тижнями співробітники отримували інструкції від своїх керівників у робочих групах чату або на зустрічах. Ця директива є останнім кроком у кампанії Пекіна щодо скорочення залежності від іноземних технологій і посилення кібербезпеки.

“Цей крок Пекіна може мати жахливий ефект для іноземних брендів у Китаї, зокрема Apple. Apple домінує на ринку високоякісних смартфонів у країні та вважає Китай одним зі своїх найбільших ринків, покладаючись на нього для отримання близько 19% свого загального доходу”, − йдеться у повідомленні.

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Раніше Пекін обмежував державних службовців у використанні iPhone для роботи, але зараз уряд поширив відповідне розпорядження.

Обмеження в Китаї відображає подібні заборони в США проти Huawei, а також бан на використання американськими посадовцями китайського соцмедійного застосунку TikTok. Обидві супердержави стурбовані витоком даних на тлі посиленого акценту на національній безпеці.

Нагадаємо, у Китаї дітям до 18 років хочуть обмежити використання смартфонів максимум двома годинами щодня. Адміністрація кіберпростору КНР хоче, щоб постачальники інтелектуальних пристроїв запровадили так звані програми другорядного режиму, які б забороняли користувачам віком до 18 років доступ до Інтернету на мобільних пристроях з 22:00 до 6 години ранку.

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