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Reuters: Китай направить 40 млрд доларів на виробництво мікрочіпів

Одним із основних напрямків інвестицій буде обладнання для виробництва мікросхем.

Reuters: Китай направить 40 млрд доларів на виробництво мікрочіпів
Фото: Reuters

Китай запустить новий державний інвестиційний фонд, який має на меті залучити близько 40 млрд доларів для свого напівпровідникового сектора.

Про це пише Reuters з посиланням на два джерела, знайомі з питанням.

Ймовірно це буде найбільший із трьох фондів, заснованих Китайським інвестиційним фондом індустрії інтегральних схем, також відомим як Великий фонд. Його мета в 300 млрд юанів (41 млрд доларів) перевищує аналогічні кошти в 2014 і 2019 роках, які, згідно з урядовими звітами, зібрали 138,7 млрд юанів і 200 млрд юанів відповідно. Одним із основних напрямків інвестицій буде обладнання для виробництва мікросхем, сказало джерело.

Президент Сі Цзіньпін давно наголошував на необхідності досягнення Китаєм самозабезпеченості напівпровідниками. Ця потреба стала ще більш гострою після того, як Вашингтон запровадив ряд заходів експортного контролю протягом останніх кількох років, посилаючись на побоювання, що Пекін може використовувати передові чіпи для посилення свого військового потенціалу.

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У жовтні США запровадив масштабний пакет санкцій, який обрізав доступ Китаю до передового обладнання для виробництва чіпів і США. Союзники Японія та Нідерланди зробили аналогічні кроки.

Новий фонд був схвалений китайською владою в останні місяці, розповіли два джерела. Міністерство фінансів Китаю планує внести 60 млрд юанів, повідомила ще одна особа. Усі джерела відмовилися називати себе, оскільки обговорення були конфіденційними.

Інформаційне управління Державної ради, яке обробляє запити ЗМІ від імені уряду, міністерства фінансів і міністерства промисловості та інформаційних технологій не відповіло на запит Reuters про коментарі. Великий фонд також не відповів на запит.

Нагадаємо, Китай є основним постачальником деталей для російських дронів. На країну припадає 67% поставок компонентів для російських безпілотників, йдеться у дослідженні групи Єрмака-Макфола.

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