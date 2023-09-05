Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Rzeczpospolita відредагувала матеріал про "вислання" українців: йдеться про тих, хто переправляв нелегалів
Rzeczpospolita відредагувала матеріал про "вислання" українців: йдеться про тих, хто переправляв нелегалів
Стрілянина у Дніпрі: діти загиблого чоловіка розповіли матері, що він сів за кермо п’яним
Стрілянина у Дніпрі: діти загиблого чоловіка розповіли матері, що він сів за кермо п’яним
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
“Юрик”: що не так із серіалом про облогу Маріуполя та чому він має нас навчити
“Юрик”: що не так із серіалом про облогу Маріуполя та чому він має нас навчити
У Німеччині чоловік скинув з мосту українського хлопчика за те, що той розмовляв українською
У Німеччині чоловік скинув з мосту українського хлопчика за те, що той розмовляв українською
День війни коштує Україні 100 млн доларів державних коштів, – Резніков
День війни коштує Україні 100 млн доларів державних коштів, – Резніков
Пращники с зеленого континенту
Пращники с зеленого континенту
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
ГоловнаСвіт

У фінському парламенті перестали продавати продукцію Pepsi через її роботу в Росії

Раніше НАЗК внесло корпорацію до переліку міжнародних спонсорів війни.

У фінському парламенті перестали продавати продукцію Pepsi через її роботу в Росії
Фото: pixabay

Продукція Pepsi більше не продаватиметься у будівлі парламенту Фінляндії, тому що компанія не припинила свою діяльність в Росії.

Про це повідомляє видання Yle.

За словами керуючого рестораном у парламенті, раніше завезені напої Pepsi прибрали із прилавків.

Перед цим фінський депутат Туомас Кеттунен зажадав, щоб у приміщенні парламенту перестали продавати продукцію американської компанії через її діяльність в країні-агресорці.

Нагадаємо, що 1 вересня Національне агентство з питань запобігання корупції України внесло корпорації PepsiCo та Mars до переліку міжнародних спонсорів війни

У НАЗК зазначили, що PepsiCo та Mars, попри заяви про скорочення свого бізнесу, припинення рекламної діяльності та виробництва своєї продукції, продовжують працювати у РФ. Варто зазначити, що, сплачуючи податки, іноземні компанії допомагають російській економіці, зокрема це стосується нещодавно введенного військового податку на додану вартість та податку на прибуток. Все це в результаті впливає на спроможність Росії вести війну проти України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies