У фінському парламенті перестали продавати продукцію Pepsi через її роботу в Росії

Продукція Pepsi більше не продаватиметься у будівлі парламенту Фінляндії, тому що компанія не припинила свою діяльність в Росії.

Про це повідомляє видання Yle.

За словами керуючого рестораном у парламенті, раніше завезені напої Pepsi прибрали із прилавків.

Перед цим фінський депутат Туомас Кеттунен зажадав, щоб у приміщенні парламенту перестали продавати продукцію американської компанії через її діяльність в країні-агресорці.

Нагадаємо, що 1 вересня Національне агентство з питань запобігання корупції України внесло корпорації PepsiCo та Mars до переліку міжнародних спонсорів війни.

У НАЗК зазначили, що PepsiCo та Mars, попри заяви про скорочення свого бізнесу, припинення рекламної діяльності та виробництва своєї продукції, продовжують працювати у РФ. Варто зазначити, що, сплачуючи податки, іноземні компанії допомагають російській економіці, зокрема це стосується нещодавно введенного військового податку на додану вартість та податку на прибуток. Все це в результаті впливає на спроможність Росії вести війну проти України.