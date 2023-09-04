Кім Чен Ин планує зустрітися з Путіним у Росії, - The New York Times

Ймовірно, Кім Чен Ин поїде з Пхеньяна до Владівостока на бронепоїзді.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин планує цього місяця відвідати Росію, і зустрітись там із Володимиром Путіним.

Про це повідомляє The New York Times.

"Обидва лідери відвідають кампус Далекосхідного федерального університету у Владивостоці, де візьмуть участь у Східному економічному форумі, який пройде з 10 по 13 вересня. Пан Кім також планує відвідати 33-й пірс, де пришвартовані кораблі Тихоокеанського флоту Росії. Північна Корея святкує річницю свого заснування 9 вересня", - йдеться у повідомленні.

За інформацією джерел The New York Times, Кім Чен Ин поїде з Пхеньяна до Владівостока, ймовірно, на бронепоїзді.

Там Кім зустрінеться з Путіним, хоча, можливо, лідер Північної Кореї поїде до Москви.

Зазначається, що Путін хоче, аби Кім погодився дати Росії артилерійські снаряди і протитанкові ракети. В свою чергу, лідер Північної Кореї хоче отримати від Росії передові технології для супутників і атомних підводних човнів. Крім того, Кім хоче отримати продовольчу допомогу.

Раніше повідомлялось, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу у липні запропонував північнокорейському лідеру Кім Чен Ину провести спільні військово-морські навчання за участю Китаю.