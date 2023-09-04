Єгипетський державний покупець придбав у Росії майже пів мільйона тонн зерна за зниженою ціною

Торік Єгипет через війну в Україні був змушений перейти до прямих закупівель замість тендерів.

Державний покупець зерна Єгипту придбав близько пів мільйона тонн російської пшениці в межах приватної угоди, повідомляє Reuters.

Єгипетській стороні вдалося домовитися про нижчі ціни, ніж ті, які пропонували на традиційних тендерах.

Торік Єгипет через війну в Україні був змушений перейти до прямих закупівель замість тендерів. Тож Головне управління із постачання сировинних товарів (GASC) закупило в РФ минулого тижня близько 480 000 тонн російської пшениці у торгової фірми Solaris за ціною близько 270 доларів за тонну на основі собівартості та фрахту.

Трейдери повідомили Агентству, що ціна може бути нижчою за неофіційний мінімум, встановлений урядом Росії для контролю внутрішніх цін на пшеницю.

Нагадаємо, Росія пропонує Туреччині мільйон тонн свого зерна за зниженою ціною.

Раніше російський диктатор Володимир Путін пообіцяв африканським лідерам "подарувати" десятки тисяч тонн зерна упродовж декількох місяців.