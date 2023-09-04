З нетерпінням чекаю мемів, – Шольц опублікував своє фото у піратській пов’язці

Днями канцлер Німеччини Олаф Шольц травмував обличчя під час пробіжки. Політик поділився у соцмережах своїм фото з піратською пов’язкою.

"З нетерпінням чекаю мемів. Дякую за добрі побажання, виглядає гірше, ніж є", – написав канцлер у соцмережі Х (колишній Twitter).

Wer den Schaden hat…

Bin gespannt auf die Memes. Danke für die guten Wünsche, sieht schlimmer aus, als es ist! pic.twitter.com/bB5INX8HnM — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) September 4, 2023

Нагадаємо, канцлер упав під час пробіжки та отримав забої обличчя. Через "невелику спортивну травму" Шольц скасував запланований на 3 вересня виступ у федеральній землі Гессен. У Гессені 8 жовтня відбудуться вибори до місцевого парламенту. Шольц мав приїхати в місто Бад-Гомбург під Франкфуртом-на-Майні для участі в передвиборчій кампанії Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). Зустрічі Шольца цього тижня залишаються в силі.