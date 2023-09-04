У Німеччині чоловік скинув з мосту українського хлопчика за те, що той розмовляв українською
У Німеччині чоловік скинув з мосту українського хлопчика за те, що той розмовляв українською
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
Міноборони розширило межі придатності до військової служби
Міноборони розширило межі придатності до військової служби
Поліція викрила шахрайські саll-центри у Львові, Одесі, Дніпрі та Кривому Розі
Поліція викрила шахрайські саll-центри у Львові, Одесі, Дніпрі та Кривому Розі
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Я вирішив провести заміну міністра оборони, – Зеленський
Я вирішив провести заміну міністра оборони, – Зеленський
Пращники с зеленого континенту
Пращники с зеленого континенту
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
ГоловнаСвіт

З нетерпінням чекаю мемів, – Шольц опублікував своє фото у піратській пов’язці

Нещодавно канцлер упав та отримав забої обличчя.

Днями канцлер Німеччини Олаф Шольц травмував обличчя під час пробіжки. Політик поділився у соцмережах своїм фото з піратською пов’язкою.

"З нетерпінням чекаю мемів. Дякую за добрі побажання, виглядає гірше, ніж є", – написав канцлер у соцмережі Х (колишній Twitter).

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, канцлер упав під час пробіжки та отримав забої обличчя. Через "невелику спортивну травму" Шольц скасував запланований на 3 вересня виступ у федеральній землі Гессен. У Гессені 8 жовтня відбудуться вибори до місцевого парламенту. Шольц мав приїхати в місто Бад-Гомбург під Франкфуртом-на-Майні для участі в передвиборчій кампанії Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). Зустрічі Шольца цього тижня залишаються в силі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies