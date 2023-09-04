Міністри оборони НАТО проведуть зустріч у Брюсселі 12-13 жовтня

Міністри оборони країн-членів Організації Північноатлантичного договору зберуться на засідання в Брюсселі 12-13 жовтня.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на штаб-квартиру НАТО.

"Засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони відбудеться 12-13 жовтня в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. На засіданні головуватиме генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг", - ідеться в повідомленні.

Програму засідання буде оприлюднено пізніше.

Нагадаємо, у серпні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів зустріч із командуванням НАТО на польсько-українському кордоні.

Раніше генсек Альянсу Столтенберг заявив, що НАТО підтримуватиме Україну до її перемоги у війні проти Росії.

15 серпня ЗМІ поширили заяву керівника апарату генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Стіана Єнссена, який допустив, що Україна може стати членом НАТО у випадку територіальних поступок РФ. При цьому він додав, що це рішення має ухвалювати Київ. У МЗС України відреагували на цю заяву, назвавши подібні розмови абсолютно неприйнятними.

Згодом у Білому домі спростували інформацію про те, що велися розмови про надання Україні членства в НАТО в обмін на відмову від частини території. А президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем'єром Данії Метте Фредеріксен заявив, що Україна готова обміняти російський Бєлгород на членство в Альянсі.