Залужний провів зустріч із командуванням НАТО на польсько-українському кордоні, - The Guardian

Одинадцять днів тому деякі з найвищих військовослужбовців альянсу НАТО вирушили в секретне місце на польсько-українському кордоні, щоб зустрітися з головним військовим командувачем України генералом Валерієм Залужним, що було приватно названо «військовою радою», пише The Guardian.

Це була не звичайна дискусія: Залужний взяв із собою всю свою команду. Мета п’ятигодинної зустрічі полягала в тому, щоб допомогти перезавантажити військову стратегію України – головним питанням порядку денного було те, що робити з припиненням прогресу контрнаступу України, а також плани бою на виснажливу зиму, що попереду, а також довгострокова стратегія, оскільки війна неминуче перейде в 2024.

Особливо помітною була присутність не лише головнокомандуючого військовими силами НАТО, американського генерала Крістофера Каволі, а й адмірала сера Тоні Радакіна, найвищого британського військового офіцера, якого тепер визнають у Вашингтоні та Києві як дедалі важливішого гравця в допомозі Україні подолати російську агресію.

І це не перша така розмова. Саміт на кордоні частково відбувся після того, як Радакін приїхав без британських міністрів до Києва, де він провів неофіційну 45-хвилинну зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським, метою якої, за словами джерел у обороні, було краще зрозуміти стратегію України та те, як захід може допомогти.

Світлина Радакіна, зроблена на польському кордоні із Залужним і Каволі у військовій формі, демонструє теплоту стосунків. Український генерал обіймає обох чоловіків. Зазвичай Радакін приносить у подарунок пляшку улюбленого віскі Залужного Glenmorangie.

Секретар РНБО країни Олексій Данілов заявив, що Залужний після зустрічі на кордоні сказав йому, що «це наш хлопець», хоча Данілов воліє робити більш мужній комплімент «сталеві яйця».

Британські джерела неохоче повідомляють про підсумки зустрічі на кордоні. Але захід свідчить про те, що в результаті дискусій стратегія змінилася. «Я думаю, ви бачите, що вони зосереджені на Запорізькому фронті», — сказав один інсайдер на тлі повідомлень про нові українські атаки, спрямовані на місто Токмак, що є першим кроком до виходу в Азовське море, тим самим перерізаючи сухопутний міст до Криму.

Нагадаємо, нещодавно американський Інститут вивчення війни повідомив, що друга лінія оборони РФ на Запоріжжі може бути слабшою за першу. У Росії, ймовірно, не вистачає оперативних резервів.