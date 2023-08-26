Росіяни упродовж дня обстрілювали середмістя Херсона, є поранені

Упродовж суботи 26 серпня армія ворога обстрілювала Херсон. Внаслідок ворожих атаки поранені дві жінки.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

Зазначається, що окупанти били по середмістю Херсона. Внаслідок обстрілів травмована 41-річна жінка, її відвезли до лікарні з контузією й пораненнями ноги.

"Ще одна постраждала – 70-річна жінка. У неї незначні ушкодження. Медики на місці надили їй необхідну допомогу", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти регулярно обстрілюють звільнену територію Херсонщини. Так, в ніч на 26 серпня ворог обстріляв Ольгівку Херсонської області. Численні опіки дістала 83-річна жінка, яка померла у лікарні внаслідок важких травм.

Сьогодні вдень російські війська обстріляли лікарню у Херсоні. За попередньою інформацією постраждалих немає.