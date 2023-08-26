За попередньою інформацією постраждалих немає.

Російські війська вранці у суботу, 26 серпня, обстріляли медичний заклад у Херсоні.

Про це інформує Херсонська обласна військова адміністрація.

"Знову під ударом окупантів медичні заклади регіону. Вдень армія РФ обстріляла херсонську лікарню. Пошкоджено будівлю госпіталю. Вибито двері та 17 вікон", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, на щастя, постраждалих немає.

Фото: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська ОВА

Нагадаємо, що російські окупаційні війська в ніч на суботу, 26 серпня, обстріляли Ольгівку Херсонської області. Численні опіки дістала 83-річна жінка. У неї травми виявилися надто важкими. У лікарні жінка померла.