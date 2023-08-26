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27 серпня на переважній частині України буде сухо

Температура у столиці вночі близько 20°, вдень 30-32°.

27 серпня на переважній частині України буде сухо
Фото: EPA/UPG

У неділю, 27 серпня, на переважній частині території України опадів не очікується, лише у західних і північних областях місцями очікується короткочасний дощ і гроза; температура становитиме 29-34°, на південному заході до 36°.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Мінлива хмарність. У західних і північних областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-21°, на узбережжі морів до 24°; вдень 29-34°, у південно-західних областях до 36°, у східних і Сумській областях 26-31°; в Карпатах вночі 11-16°, вдень 23-28°", - зазначають синоптики.

У Києві та Київській області у неділю зберігатиметься мінлива хмарність. Уночі опадів не очікується, вдень місцями пройде короткочасний дощ, у регіоні - й гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у столиці вночі близько 20°, вдень 30-32°, по області вночі 16-21°, вдень 29-34°.

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