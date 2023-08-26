Лідери G7 розуміють, що війна з Росією може бути тривалою, - Трюдо

За його словами, країни Великої сімки готові підтримувати Україну.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що країни G7 завжди знали, що війна Російської Федерації проти України буде довгою.

Про це повідомляє Bloomberg.

За його словами, лідери G7 розуміють, що війна може бути тривалою, але готові підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно".

"Ми завжди знали, що це буде довгий процес", — сказав Трюдо, відповідаючи на питання про наступ України.

Він зазначив, що G7 та НАТО готові до тривалої війни.

"Бо ми не можемо і не повинні дозволити Росії перемогти", — сказав очільник канадського уряду.

Нагадаємо, що Україна і Канада почали переговори щодо угоди про надання безпекових гарантій нашій державі.