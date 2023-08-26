Російська армія за останню добу обстріляла 26 населених пунктів Запорізької області.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

Всього за добу окупанти 85 разів обстріляли Запорізьку область. Росіяни використали важке озброєння, безпілотники, авіацію та ракети. Зокрема, загарбники обстріляли з реактивних систем залпового вогню прифронтовий населений пункт Мала Токмачка. Внаслідок атаки загинув 58-річний чоловік.

Також під час обстрілу села постраждав 59-річний чоловік. Травмованого оперативно госпіталізували.

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, що 20 серпня ворог здійснив 92 удари по 23 містах та селах Запорізької області. Є постраждалі серед мирного населення.