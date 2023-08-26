Сили оборони відбили атаки російських військ у районі Вугледара на Донеччині, - Генштаб

На Шахтарському напрямку українські захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Вугледара Донецької області.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Авіація Сил оборони упродовж доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та один - по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили зенітно-ракетний комплекс та три артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

За добу ворог завдав два ракетні та 62 авіаційні удари, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено дві крилаті ракети “Калібр” та чотири ударних БпЛА “Shahed-136/131”.

Упродовж доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

Ситуація на фронті станом на 18.00 26 серпня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському противник завдав авіаційного удару в районі Удів Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Лісківщина, Богданове Чернігівської області; Середина-Буда, Кучерівка, Ходине, Степне, Миропільське Сумської області та Зибине, Охрімівка, Варварівка, Грачовка, Амбарне Харківської області;

та противник завдав авіаційного удару в районі Удів Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Лісківщина, Богданове Чернігівської області; Середина-Буда, Кучерівка, Ходине, Степне, Миропільське Сумської області та Зибине, Охрімівка, Варварівка, Грачовка, Амбарне Харківської області; на Куп’янському противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Піщаного Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Гряниківка, Синьківка, Куп’янськ, Орлянське Харківської області;

противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Піщаного Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Гряниківка, Синьківка, Куп’янськ, Орлянське Харківської області; на Лиманському противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Шийківки, Чернещини, Червоного Става Харківської області, Твердохлібового, Макіївки Луганської області та Спірного, Веселого, Ямполя Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 30 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Свято-Покровське, Званівка, Виїмка, Роздолівка Донецької області;

противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Шийківки, Чернещини, Червоного Става Харківської області, Твердохлібового, Макіївки Луганської області та Спірного, Веселого, Ямполя Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 30 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Свято-Покровське, Званівка, Виїмка, Роздолівка Донецької області; на Бахмутському противник вів безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Курдюмівка, Біла Гора, Диліївка, Олександро-Шультине, Дружба Донецької області;

противник вів безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Курдюмівка, Біла Гора, Диліївка, Олександро-Шультине, Дружба Донецької області; на Авдіївському противник вів безуспішні наступальні дії в районі Первомайського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області;

противник вів безуспішні наступальні дії в районі Первомайського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області; на Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Курахове, Новомихайлівка, Костянтинівка, Гостре Донецької області;

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Курахове, Новомихайлівка, Костянтинівка, Гостре Донецької області; на Шахтарському противник завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Времівки, Благодатного, Старомайорського, Урожайного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них: Вугледар, Новоукраїнка, Урожайне, Рівнопіль, Благодатне, Привільне, Бурлацьке Донецької області;

противник завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Времівки, Благодатного, Старомайорського, Урожайного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них: Вугледар, Новоукраїнка, Урожайне, Рівнопіль, Благодатне, Привільне, Бурлацьке Донецької області; на Запорізькому противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них: Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпілське, Чарівне, Лук’янівське, Плавні Запорізької області;

противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них: Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпілське, Чарівне, Лук’янівське, Плавні Запорізької області; на Херсонському від артилерійських обстрілів противника постраждали Хрещенівка, Ольгівка, Микілське, Херсон, Дніпровське, Кізомис Херсонської області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський напередодні повідомив, що оперативна обстановка на Східному напрямку залишається напруженою. Після місяця жорстких боїв та значних втрат росіян на Куп’янському і Лиманському напрямках, противник здійснює перегрупування своїх сил та засобів, одночасно перекидаючи з території РФ знову сформовані бригади та дивізії.

Українська розвідка оприлюднила перехоплену розмову окупантів, у якій вони стривожено повідомляють про повторну висадку українського десанту, яка відбулася у західній частині півострова поблизу озера Донузлав.