На забезпечення господарств Донеччини дровами необхідно 630 млн гривень

Потреба в дровах є у 35 тисяч домогосподарств Донеччини.

У Донецькій області значна кількість домогосподарств не матимуть централізованого опалення.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Програма “єДрова” планується... Нам вже надали з Мінреінтеграції на погодження проєкт постанови. Ми зібрали та надали всі потреби громад. Станом на сьогодні в нас більш як 35 тисяч домогосподарств потребують дров на загальну суму приблизно 630 млн гривень”, - повідомила заступниця директора департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОВА Лариса Гусева.

Вона додала, що в області підготували перелік громад, яким планують надати кошти на придбання дров у першу чергу. В цих громадах,скоріш за все, не буде централізованого опалення.

Нагадаємо, в кінці липня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна готова до опалювального сезону на 60%.