Понад 125 нардепів вимагають від Стефанчука поставити на розгляд законопроєкти про заборону УПЦ МП в Україні

Понад 125 народних депутатів підписалися під зверненням до спікера парламенту Руслана Стефанчука з вимогою винести на розгляд законопроєкти, які допоможуть заборонити діяльність Московського патріархату в Україні.

Про це повідомляє Рух ЧЕСНО.

125 підписів зібрали 24 серпня.

За інформацією Руху, профільний комітет Ради підтримав три законопроєкти щодо цього питання: один урядовий, другий, де ключовим автором є Микола Княжицький (ЄC), і третій, який подав голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв (СН). Рух ЧЕСНО раніше проаналізував ці проєкти і закликав нардепів збирати підписи під зверненням до Голови ВР, аби їх винесли на розгляд до сесійної зали.

Збір підписів почала депутатка від фракції “Голос” Юлія Клименко. За її словами, це "давно вже не питання релігії, а питання національної безпеки для України". "Або ми заборонимо московську “церкву” у цьому скликанні, або вона мімікрує та реінкарнується в наступному скликанні всілякими новінськими та трофімовими”, — наголосила нардеп.

Фото: Рух ЧЕСНО

Лідерка ЧЕСНО Віта Думанська наголосила, що Рух оприлюднить прізвища всіх депутатів, які підписали це звернення і "стане зрозуміло, хто саботує це питання і блокує заборону організації, яка виконує роль російської агентури".

Нагадаємо, торік Руслан Стефанчук заявив, що законопроєкт про заборону УПЦ МП в Україні не розглядатиметься під час війни через загрозу розколу в суспільстві.

Тим часом нещодавно п'ять єпархій УПЦ МП на окупованих територіях нашої держави перереєструвалися в російському Мін'юсті.

Український суд засудив митрополита УПЦ МП Іонафана до 5 років тюрми за те, що той поширював серед вірян пропагандистські листівки та закликав до зміни меж державного кордону України.