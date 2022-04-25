Заборона УПЦ МП під час війни може розколоти суспільство, – Стефанчук

Він уточнив, що питання обговорювали в межах політичних фракцій і груп.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що законопроєкт про заборону УПЦ МП в Україні не розглядатиметься під час війни через загрозу розколу в суспільстві.

Про це Стефанчук заявив у інтерв'ю "РБК-Україна".

"Ми тривалий час обговорювали це питання в межах наших політичних фракцій і груп та домовились так: під час війни ми не маємо права приймати жодного закону, який розколює українське суспільство. Будь-який закон, який вноситься до Верховної Ради і розколює суспільство, дає поштовх до появи чи активізації внутрішніх колаборантів в державі. Цього не можна допустити, тому що українська нація має бути єдиною. Будемо розбиратися з усіма після перемоги", – сказав Стефанчук.

Нагадаємо, що УПЦ МП просила владу дозволити богослужіння у Великодню ніч, попри те, що РФ фактично "анонсувала" обстріли храмів.

Також прокуратура Житомирської області скерувала до суду обвинувальний акт проти настоятеля церкви УПЦ МП в Новоград-Волинському районі. За даними слідства, він публічно закликав до підтримки російського вторгнення в Україну.

17 квітня колишні священники УПЦ МП, які взяли участь у Об’єднавчому соборі 2018 року і приєдналися до ПЦУ, звернулися до патріотично налаштованих священників Московського патріархату і закликали їх об’єднатися з Православною церквою України.