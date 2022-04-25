Донецька та Луганська області – ​під потужними обстрілами росіян, Херсонщина на межі гуманітарної катастрофи, – зведення ОВА

Росіяни не припиняли обстрілів на Великдень.

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Сумщині та Чернігівщині.

Про це йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій станом на 8:00.

Полтавщина: вчора ввечері 9 ракет ударили по Кременчуцькому НПЗ і Кременчуцькій ТЕЦ. Одна людина загинула, 7 постраждали. Усі пожежі локалізовано. Майже всі райони міста залишилися без гарячої води.

На Дніпропетровщині вночі було кілька повітряних тривог. Опівночі окупанти обстріляли з "ураганів" Широківську громаду, що межує з Херсонщиною. Влучили по околицях. Попередньо, ніхто не постраждав.

У Харкові обстріляли з артилерії житлові квартали околиць міста. Інформація про постраждалих уточнюється, на ранок відомо про одного.

По області на Великдень протягом дня бути активні обстріли Чугуєва, Золочева та населених пунктів районів. Протягом доби по області дві людини загинули, 11 поранені.

Луганщина: вся область під потужними обстрілами росіян. Згоріли три багатоповерхівки та чотири приватні будинки. Через ворожий вогонь потрапили в ДТП або зайнялися декілька автомобілів, зокрема вантажних. Російська армія вже втретє влучила в нафтопереробний завод у Лисичанську.

На Донеччині тривають щільні обстріли населених пунктів уздовж лінії розмежування. Як наслідок – 5 загиблих цивільних, серед яких двоє дітей. З ночі обстріли тривають у Мар'їнській ТГ, Торецькій, поблизу Авдіївки і Лимана.

На ранок відомо про щонайменше одного загиблого та 4 поранених цивільних у Лимані, селищах Шандриголове і Середнє.

Маріуполь: без змін. Місто в блокаді. Українські військові утримують Азовсталь.

Херсонщина: ситуація в області напружена. Росіяни здійснюють обстріл населених пунктів області та в бік сусідніх областей. Область на межі гуманітарної катастрофи.

Миколаївська область: обстріл с. Шевченкове, в результаті якого сталася пожежа приватних господарських будівель. Повітряна тривога ще триває.