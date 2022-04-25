ЗСУ в 17 раз накрили вогнем окупантів у Чорнобаївці, - Арестович

В Чорнобаївці Херсонської області ЗСУ в 17 раз накрили вогнем війська окупантів.

Про це повідомляє радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"До речі, 17 раз з Чорнобаївкою! Тільки повідомили", - написав він.

Нагадаємо, 18 квітня українські військові 16-й раз завдали удару по аеропорту в селищі Чорнобаївка Херсонської області, де російські окупанти зосередили свою військову техніку.

Селище Чорнобаївка розташоване на північних околицях Херсона. Ще донедавна тут діяв міжнародний аеропорт "Херсон". У 2021 році звідси щотижня літали рейси до Києва, Стамбула та Тбілісі. Тут же на деякий час перед війною запускала рейси компанія Ryanair.