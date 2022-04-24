"Калібри" по Україні окупанти запускають і з підводних човнів, - The Times
"Калібри" по Україні окупанти запускають і з підводних човнів, - The Times
Окупанти обстріляли ракетами Одесу, пожежа в житловому будинку. Оновлено
Окупанти обстріляли ракетами Одесу, пожежа в житловому будинку. Оновлено
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Російське угруповання, яке брало участь у катуваннях в Бучі, зазнало втрат в районі Ізюма - Генштаб
Російське угруповання, яке брало участь у катуваннях в Бучі, зазнало втрат в районі Ізюма - Генштаб
Сергій Кислиця: «Небензя горітиме в пеклі. Він вже зарезервував там собі місце»
Сергій Кислиця: «Небензя горітиме в пеклі. Він вже зарезервував там собі місце»
Віталій Дейнега: «Страх під час війни вбиває більше, ніж зброя»
Віталій Дейнега: «Страх під час війни вбиває більше, ніж зброя»
ОТУ "Схід" повідомило про знищення 130 окупантів та складу з боєприпасами і паливом
ОТУ "Схід" повідомило про знищення 130 окупантів та складу з боєприпасами і паливом
​Арестович про знищення командного пункту окупантів на Херсонщині: "Це крутіше Чорнобаївки буде"
​Арестович про знищення командного пункту окупантів на Херсонщині: "Це крутіше Чорнобаївки буде"
Кількість жертв унаслідок ракетного удару окупантів по Одесі зросла до 8, серед убитих – тримісячна дитина (оновлено)
Кількість жертв унаслідок ракетного удару окупантів по Одесі зросла до 8, серед убитих – тримісячна дитина (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Кривий Ріг очікує найближчими днями атаки російських окупантів з окупованої Херсонщини, - Вілкул

"Ми розуміємо усі їхні плани і готові до будь-якого розвитку подій". 

Кривий Ріг очікує найближчими днями атаки російських окупантів з окупованої Херсонщини, - Вілкул
Олександр Вілкул

Кривий Ріг очікує найближчими днями атаки російських окупантів з території тимчасово окупованої Херсонщини. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. 

"Ворог проводить формування наступального ударного формування в нашому напрямку в Херсонській області. У найближчі дні ми очікуємо їх можливого переходу в наступ. Але ми знаємо про них більше, ніж їм здається. Ми розуміємо усі їхні плани і ми повністю готові до будь-якого розвитку подій", - написав Вілкул. 

Він також додав, що усі військові частини міста готові до оборони і закликав мешканці не телефонувати без необхідності у спецслужби, а також не знімати укріплення на фото та відео.

Водночас, Олександр Вілкул повідомив, що триває евакуція людей з прифронтових територій. За останні три дні з міста вдалося вивезти більше пʼяти тисяч мешканців, які евакуювалися до Кривого Рогу з окупованої Херсонщини. 

Нагадаємо, що раніше у Генштабі повідомляли, що на Слобожанському, Сєвєродонецькому і Курахівському напрямках загарбники провалили свої штурмові операції.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також