Кривий Ріг очікує найближчими днями атаки російських окупантів з окупованої Херсонщини, - Вілкул

Кривий Ріг очікує найближчими днями атаки російських окупантів з території тимчасово окупованої Херсонщини. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Ворог проводить формування наступального ударного формування в нашому напрямку в Херсонській області. У найближчі дні ми очікуємо їх можливого переходу в наступ. Але ми знаємо про них більше, ніж їм здається. Ми розуміємо усі їхні плани і ми повністю готові до будь-якого розвитку подій", - написав Вілкул.

Він також додав, що усі військові частини міста готові до оборони і закликав мешканці не телефонувати без необхідності у спецслужби, а також не знімати укріплення на фото та відео.

Водночас, Олександр Вілкул повідомив, що триває евакуція людей з прифронтових територій. За останні три дні з міста вдалося вивезти більше пʼяти тисяч мешканців, які евакуювалися до Кривого Рогу з окупованої Херсонщини.

Нагадаємо, що раніше у Генштабі повідомляли, що на Слобожанському, Сєвєродонецькому і Курахівському напрямках загарбники провалили свої штурмові операції.