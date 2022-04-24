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РПЦ розміщує в своїх церквах депортованих до Росії українців, - Слідство. Інфо (карта)

На офіційному сайті церкви звітують про вісім пунктів поселень, журналісти знайшли 11.

РПЦ розміщує в своїх церквах депортованих до Росії українців, - Слідство. Інфо (карта)
Фото: t.me/andriyshTime

Українців, яких депортували на територію Росії, розміщують в церквах РПЦ, повідомляє "Слідство. Інфо".

Спершу з людьми проводять "фільтраційні" бесіди, тоді розподіляють у монастирях та притулках РПЦ. У більшості центрів для тимчасово переміщених осіб чергують представники російської церкви.

Журналісти дізналися - майже в кожному регіоні РФ, куди привозять українців, є своя єпархія, яка опікується питаннями вивезених українців. Представники церкви приносять людям їжу, а також проводять "духовні бесіди".

РПЦ на своєму сайті повідомляє про 8 таким пунктів поселень. Розслідувачі зібрали інформацію про 11.

Фото: Слідство. Інфо

До прикладу, частина депортованих українців із дітьми мешкає в єпархіальному дитячому притулку при П’ятницькому архієрейському обійсті станиці Маничської Ростовської області. Притулок розташований храму Святої Мучениці Параскеви у станиці Маничська Ростовської області. 

Фото: Слідство. Інфо

Інше місце перебування депортованих українців - Старицький Свято-Успенський чоловічий монастир біля Твері. 

За даними сайту Московського патріархату, 52 єпархії РПЦ надають допомогу вивезеним громадянам України. Наразі невідомо, яким чином люди потрапляють до церковних закладів. РПЦ публічно повідомляє тільки завершені розселення.

Нагадаємо, Росія вивезла у Чебоксари та Владивосток майже 800 українців з Маріуполя.

За словами Секретаря РНБО Олексія Данілова, російська верхівка мала плани з депортації значної частини українців до концентраційних таборів на заході Сибіру для примусових робіт із будівництва нових міст росіянам.

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