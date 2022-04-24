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На Луганщині з 25 квітня змінюють тривалість комендантської години, - Гайдай

Обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування діятиме з 20.00 по 5.00.

На Луганщині з 25 квітня змінюють тривалість комендантської години, - Гайдай
Фото: пресс-служба ЛОГА

З 25 квітня в Луганській області змінюють тривалість комендантської години.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування тепер діятимуть з 20.00 по 5.00.

"Закликаю всіх дотримуватися встановлених правил — це питання особистої та громадської безпеки", - наголосив Гайдай.

Нагадаємо Луганщина та ще 5 областей були закриті для пересування громадян з 19.00 23 квітня по 5.00 24 квітня.

Військова адміністрація Донеччини теж змінила тривалість комендантської години: із 25 квітня вона триватиме від 20.00 до 5.00.

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