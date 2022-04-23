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Сьогодні у шести областях комендантська година стартує з 19:00, – Тимошенко

Решту регіонів закрито з 23:00.

Сьогодні у шести областях комендантська година стартує з 19:00, – Тимошенко
Фото: скріншот

Сьогодні, 23 квітня з 19:00 до 05:00 24 квітня Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Херсонська області закриті для пересування громадян.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

У центральній частині України та західних областях комендантська година починається трохи пізніше.

“Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівські області та столиця місто Київ закриті з 23:00 23 квітня і до 05:00 24 квітня”, – зазначив Тимошенко.

На Великдень з 05:00 всі українці можуть завітати до храмів своїх міст.

“Цього року, як і попередні роки карантину, великодні богослужіння відбуватимуться онлайн. Сьогодні, у суботу, о 23:30 кожен охочий зможе долучитися до богослужіння з Михайлівського Золотоверхого собору у Києві в ефірі національного марафону єдиних новин”, – сказав він.

Також о 07:30 розпочнеться трансляція богослужіння УГКЦ з Патріаршого собору Воскресіння Хрестового у Києві.

“Залишаємося вдома, підтримуємо одне одного і віримо у нашу перемогу”, – додав Тимошенко.

Нагадаємо, російські окупанти раніше поширили інформацію про “обстріл православних храмів у Великодню ніч націоналістами”. Це нібито має відбутися в 5 областях: Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській і Харківській. З огляду на це, митрополит Київський та всієї України Епіфаній благословив змінювати час служб.

Мінкультури нагадало віруючим про важливість дотримання обмежень воєнного стану, зокрема правил комендантської години і запросило на Великдень молитися онлайн

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