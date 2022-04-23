ЗСУ звільнили від російських окупантів три села на Харківщині

У п'ятницю, 22 квітня, українські військові пішли в контрнаступ у Харківській області. ЗСУ звільнили від російських окупантів три населених пункти.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Маємо хороші новини з передової. Наші ЗСУ здійснили успішний контрнаступ, вчора зранку розпочали наступальні операції на ворога", - зазначив керівник області.

Протягом дня тривали бої, але українські військові змогли вибити російських загарбників та закріпитися на позиціях. Таким чином вдалося звільнити села Безруки, Слатіне і Прудянка Дергачівського району.

Крім того, Синєгубов повідомив, що за минулу добу окупанти 56 разів обстріляли Харків. В результаті дві людини загинули, 19 поранені.

Складна ситуація залишається на ізюмському напрямку, проте українські захисники продовжують тримати оборонні рубежі.

Нагадаємо, що російське угруповання, яке брало участь у катуваннях в Бучі, зазнало втрат в районі Ізюма.

А 21 квітня підрозділи повітряного командування "Схід" у взаємодії із силами Операції Об’єднаних сил на Харківщині ліквідували два ворожі літаки.