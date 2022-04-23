Денісова закликала українців повідомляти у новий чат-бот про злочини окупантів

Вона нагадала, що воєнні злочини не мають терміну давності.

Для фіксування злочинів окупантів створено чат-бот в Телеграмі Stop Russian aggression @stop_ru_aggression_bot.

Про це написала уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова.

"Кожен може зафіксувати воєнний злочин російського солдата на нашій території. Розміщуйте фото, відео, місце та опис злочину. Усі воєнні злочинці мають бути покараними! Воєнні злочини не мають строку давності!", - йдеться у повідомленні.

Раніше Міністерство цифрової трансформації створило в Telegram чат-бот єВорог. Громадян закликали фотографувати та знімати на відео окупантів і їхню техніку та надсилати кадри до чат-бота.

10 березня СБУ повідомила, що розширила канали отримання інформації від громадян про воєнні злочини російських окупантів на території України. Окрім чат-бота у Telegram додали також гарячі телефонні лінії, електронну пошту й інші месенджери.