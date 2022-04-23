Захисники Маріуполя принесли дітлахам смаколики і поспілкувалися з ними та їхніми матерями.

У підвалі заводу "Азовсталь" в Маріуполі від російських бомб ховаються близько 1тис. цивільних, переважно - жінки та діти. Всі вони вже багато тижнів не бачили сонячного світла і дуже хочуть повернутися додому.

Пережити ці непрості часи війни їм допомагають бійці батальйону "Азов". Захисники Маріуполя принесли дітлахам смаколики і поспілкувалися з ними та їхніми матерями. Відповідне відео опубліковане в YouTube "Азову".

Одна з матерів розповіла, що перебуває у підвалі "Азовсталі" з 2 березня. На підприємстві працює її чоловік. Тож вона взяла маленьку донечку з собою, щоб вберегти її життя. Жінка зазначила, що має надію на гуманітарний коридор, адже запаси їжі вже закінчуються.

Інша жінка розповіла, що провела у підвалах заводу понад 50 днів. Вона - теж родичка одного зі співробітників підприємства.

"Тут, нам здалося, було найбезпечніше на той момент, коли ми сюди потрапили. Був обстріл, і наші будинки були вже непридатні до життя. Тому ми вирішили переміститися сюди. І з 25 лютого ми ту постійно", – додала вона.

Самі ж діти розповідають, що мріють про те, щоб безпечно вибратися з комбінату. Вони здружилися між собою ірозповідають, що дружитимуть після евакуації.

Нагадаємо, раніше один із маріупольських захисників, заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар, розповів, що російські військові обстрілюють завод "Азовсталь" з кораблів та кидають на нього бомби, здатні знищити навіть бункер.

На заводі "Азовсталь" перебуває полк "Азов", морпіхи, правоохоронці, прикордонники та мирні мешканці, зокрема поранені. Вороги заважають нормальній евакуації, постійно обстрілюють місто і штурмують його. Цього тижня командир 36 бригади морпіхів, яка разом із полком "Азов" боронить Маріуполь, майор Сергій Волина звернувся до світових лідерів з проханням застосувати процедуру вилучення до військових Маріупольського гарнізону та мирних жителів, які укриваються на заводі.

Президент Володимир Зеленський говорив, що врятувати людей з Маріуполя можна двома шляхами: силою, якщо в нас буде необхідна зброя, або перемовинами. Однак Росія на дипломатію поки не спроможна.

21 квітня президент РФ Володимир Путін скомандував міністру оборони Сергію Шойгу не штурмувати промислову зону Маріуполя. Водночас Путін наказав заблокувати територію українського міста. Він, згідно з цитатами російських медіа, сказав, що варто зберегти життя його окупантам, і не треба "лізти в катакомби".

Того ж дня росіяни почали кидати на "Азовсталь" бомби.