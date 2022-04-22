На "Азовсталь" росіяни скидають бомби для руйнування бункерів, – Паламар

Російські військові обстрілюють завод "Азовсталь" у Маріуполі з військових кораблів та кидають на нього бомби, здатні знищити навіть бункер. Про це у коментарі BBC розповів один із маріупольських захисників, заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар.

Він підкреслив, що така вибухівка викликає величезні руйнування. При цьому всередині бункерів заводу є поранені й загиблі, деякі мирні мешканці лишаються у пастці під руїнами. Входи у деякі укриття заблоковані бетонними плитами, які неможливо зрушити без техніки. Цивільні укриваються у підвалах по 80-100 людей у кожному, і серед них є діти віком від 3 місяців.

На запитання про те, скільки захисників лишилося в Маріуполі, Паламар відповів, що їх достатньо для відбиття атак.

Паламар закликав країни чи міжнародні організації допомогти з евакуацією мирних мешканців та виступити гарантом їх безпеки.

"Ці люди багато через що пройшли, через воєнні злочини. Вони не довіряють росіянам, вони бояться", – зазначив Паламар.

Він додав, що бійці хотіли би забезпечити і власну евакуацію, але про здачу не може бути й мови.

"Щодо здачі в обмін на безпечний вихід для мирних, то я сподіваюсь, ми всі знаємо, з ким маємо справу. Ми точно знаємо, що всі гарантії, всі заяви РФ нічого не варті", – зауважив азовець.

Нагадаємо, невелика частина Маріуполя залишається неокупованою росіянами. На заводі "Азовсталь" перебуває полк "Азов", морпіхи, правоохоронці, прикордонники та мирні мешканці, зокрема поранені.

Вороги заважають нормальній евакуації, постійно обстрілюють місто і штурмують його. Цього тижня командир 36 бригади морпіхів, яка разом із полком "Азов" боронить Маріуполь, майор Сергій Волина звернувся до світових лідерів з проханням застосувати процедуру вилучення до військових Маріупольського гарнізону та мирних жителів, які укриваються на заводі. Він зазначив, що це може бути його останньою заявою, адже в захисників "залишилося лише кілька днів, а то й годин".

Президент Володимир Зеленський говорив, що врятувати людей з Маріуполя можна двома шляхами: силою, якщо в нас буде необхідна зброя, або перемовинами. Однак Росія на дипломатію поки не спроможна.

Вчора президент РФ Володимир Путін скомандував міністру оборони Сергію Шойгу не штурмувати промислову зону Маріуполя. Водночас Путін наказав заблокувати територію українського міста. Він, згідно з цитатами російських медіа, сказав, що варто зберегти життя його окупантам, і не треба "лізти в катакомби".

Того ж дня росіяни почали кидати на "Азовсталь" бомби.