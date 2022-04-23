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Нью-Йорк виділить $2 мільйони для переселенців з України

Ці кошти підуть на юридичну підтримку, послуги перекладу, вирішення соціальних питань.

Нью-Йорк виділить $2 мільйони для переселенців з України
Фото: EPA/UPG

Нью-Йорк виділить 2 млн доларів з міського бюджету для надання допомоги громадянам України, котрі проживають у місті, зокрема й біженцям, які рятуються від війни. Про це заявив мер міста Ерік Адам, передає Укрінформ. Ці кошти підуть на юридичну підтримку, послуги перекладу, вирішення соціальних питань.

«Нью-Йорк є домівкою для найбільшої української громади Америки, і ми солідарні з усіма постраждалими як тут, так і за кордоном. Ми - місто іммігрантів і готові з розпростертими обіймами надати будь-яку необхідну підтримку новоприбулим», - заявив Адамс. 

Усі витрати координуватиметься міськими агенціями та українськими громадськими організаціями, зазначила заступниця мера з питань охорони здоров’я та соціальних послуг Енн Вільямс-Ісом.

«Українська громада вже давно є яскравою частиною Нью-Йорка, і ми готові підтримати наших українських братів і сестер у цей скрутний час та будемо раді всім прибулим до Нью-Йорка», - сказала вона.

Раніше Сполучені Штати заявили про виділення 1 млрд доларів на гуманітарну допомогу постраждалим від війни Росії проти України. Кошти витратять на забезпечення продовольством, житлом, чистою водою, медикаментами та іншою допомогою.

Сполучені Штати також приймуть до 100 000 біженців, які рятуються від бойових дій в Україні, оскільки гуманітарна криза внаслідок нападу Росії загострюється.

Громадяни України, котрі перебували у США станом на 11 квітня можуть претендувати на статус тимчасово захищених осіб строком на 18 місяців, що дає право на проживання у США та роботу в цей період.

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