У Нідерландах збанкрутіла "дочка" "Альфа-банку"

Банк мав близько 23 тис. клієнтів, більшість з яких – нідерландці та німці.

У Нідерландах оголошене банкрутом дочірній банк підсанкційного "Альфа-банку" Amsterdam Trade Bank. Про це повідомляє Reuters. Відповідне рішення ухвалив Окружний суд Амстердама.

"Amsterdam Trade Bank (ATB), дочірня компанія російського Альфа-банку, був оголошений банкрутом", - йдеться у повідомленні.

У Національному банку Нідерландів повідомили, вкладники ATB отримають до 100 тис. євро кожен у рамках нідерландської системи гарантування вкладів. Банк мав близько 23 тис. клієнтів, більшість з яких – нідерландці, а шість тис. – німці.

Відповідно до документів Торгово-промислової палати Нідерландів, кінцевим бенефіціарним власником банку є підсанкційний російський мільярдер Михайло Фрідман. За даними видання, його частка в ATB становить понад 25%, але не більше ніж 50%.

"Альфа-Банк" підпадає під санкції США, але не став ціллю обмежень, запроваджених з боку Європейського Союзу.