Німеччина забезпечить навчання українських військових для роботи з ними і боєприпаси.

Нідерланди збираються поставити в Україну самохідні гаубиці

Про це повідомляє Spiegel з посиланням на міністра оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Як зазначається, Німеччина підтримує доставку гаубиць, переговори про це перебувають на завершальній стадії.

"Німеччина хоче підтримати доставку навчанням і боєприпасами. Нідерландський міністр не прокоментував, скільки самохідних гаубиць буде поставлено. Йдеться про "обмежену кількість", - сказала вона інформаційному агентству ANP.

Ця артилерія здатна вражати цілі на відстані до 40 кілометрів. Нідерланди мають 54 самохідні гаубиці.

З німецького боку планується забезпечити навчання і надати боєприпаси.

Раніше цього тижня прем’єр Нідерландів Марк Рютте оголосив, що його країна поставить Україні більш важке обладнання. Він додав, що це питання розглядається з союзниками.

Нагадаємо, у Пентагоні розповіли, що новий пакет допомоги Україні включатиме: 72 гаубиці калібру 155 мм та 144 тис снарядів до них та 72 тягачі для гаубиць.

Також відомо, що Нідерланди передадуть Україні бронетехніку.