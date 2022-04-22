Нідерланди збираються поставити в Україну самохідні гаубиці
Про це повідомляє Spiegel з посиланням на міністра оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.
Як зазначається, Німеччина підтримує доставку гаубиць, переговори про це перебувають на завершальній стадії.
"Німеччина хоче підтримати доставку навчанням і боєприпасами. Нідерландський міністр не прокоментував, скільки самохідних гаубиць буде поставлено. Йдеться про "обмежену кількість", - сказала вона інформаційному агентству ANP.
Ця артилерія здатна вражати цілі на відстані до 40 кілометрів. Нідерланди мають 54 самохідні гаубиці.
З німецького боку планується забезпечити навчання і надати боєприпаси.
Раніше цього тижня прем’єр Нідерландів Марк Рютте оголосив, що його країна поставить Україні більш важке обладнання. Він додав, що це питання розглядається з союзниками.
Нагадаємо, у Пентагоні розповіли, що новий пакет допомоги Україні включатиме: 72 гаубиці калібру 155 мм та 144 тис снарядів до них та 72 тягачі для гаубиць.
Також відомо, що Нідерланди передадуть Україні бронетехніку.