США почали постачати Україні реактивні системи залпового вогню, – Нуланд

США почали постачати Україні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ).

Про це в інтерв’ю “Європейській правді” розповіла заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.

За її словами, реактивні системи залпового вогню, а також артилерія, є в останньому пакеті допомоги від США, наголосивши, що постачання систем вже відбувається.

“Системи РСЗВ ми вже постачаємо”, – сказала Нуланд.

Заступниця держсекретаря додала, що США зараз працюють з іншими союзниками по НАТО з метою, щоби Україна отримала більше реактивних систем.

Щодо боєздатності українських літаків Нуланд зауважила, що є вже кілька держав НАТО, які постачають Україні складові, які дозволяють їй підняти у повітря більше літаків.

“І ви зараз маєте більше літаків на бойовому чергуванні, аніж ще тиждень тому, саме у результаті того, що ви отримали від союзників запчастини та інше до них… Отже, щоби бути абсолютно чіткою, перерахую: РСЗВ вже постачаються; є союзники, які працюють над літаками; а крім цього, є величезна кількість запчастин для військових літаків, які вже змінюють ситуацію”, – заявила вона.

Нагадаємо, Міністр оборони США Ллойд Остін вирушить до Німеччини наступного тижня, щоб провести з союзниками переговори щодо оборонних потреб України.

Президент країни Емманюель Макрон заявив, що Франція постачає Україні суттєве озброєння, зокрема самохідні артилерійські установки “Цезар” (CAESAR).