На захисних дамбах в селищі встановили потужну насосну станцію.

У селищі Демидів у Вишгородському районі Київщини через російську агресію зруйнувалася дамба та система гідротехнічних споруд річки Ірпінь, що зі свого боку призвело до підтоплення будинків.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

На захисних дамбах в селищі встановили потужну насосну станцію.

Також до роботи залучають три насосні станції місцевих мешканців. Це дозволило знизити рівень води в заплаві річки.

Окрім цього, воду з заплави скидають у Київське водосховище через резервний шлюз.

За три дні роботи вода відійшла від будинків близько на 10 метрів.

Експерти прогнозують, що вже за тиждень будинки та подвір’я в селищі вдасться звільнити від підтоплень повністю.

“Залишилось ще багато проблемних питань, щодо відновлення безперебійної роботи самої дамби. Але всі вони будуть вирішені в плановому порядку”, – йдеться у повідомленні.